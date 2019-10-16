23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9262
  • 6,5473
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terörden temizlendikçe insani yardım çoğalıyor

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay ekibinin insani yardım için Tel Abyad’a girdiğini söyledi ve ekledi: Gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyoruz. İlk etapta hedefimiz 50 bin kişiye ulaşmak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünsabah Türk Kızılay ekibinin insani yardım amacıyla bir konvoyla Tel Abyad’a girdiğini belirterek “Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar” dedi. Kınık, Türk Kızılay’ın ev sahipliğinde “İnsanlıkta Onur” temasıyla düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu’nda Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeye yapılan insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.  

TÜM ŞUBELER SEFERBER OLDU

Kerem Kınık, ‘Barış Pınarı Harekatı’ çerçevesinde, Türk Kızılay olarak ellerinden geldiğince sivillerin korunması, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılması, orta ve uzun vadede güven artırıcı tedbirlerle barışın tesisi, gönüllü geri dönüşün teşvik edilmesi, bölgedeki hayatın normalleşmesi noktasında bir dizi plan gerçekleştirdiklerini söyledi. Kerem Kınık, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda akut fazındayız. Acil dönemindeyiz. Bu acil döneminde, elimizden geldiği kadar etkilenmiş olan insanların acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz. Bu sabah arkadaşlarımız bir konvoyla bir tır, iki kamyon ile Tel Abyad’a girdi. Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar.” 

Bütün Kızılay şubelerinin seferber olduğunu belirten Kınık “İlk etaptaki planımız yaklaşık 50 bin insana acil 3 aylık destek sağlayabilecek bir büyüklükte bir operasyondu, yaklaşık 40 milyon liralık bir bütçeyle yürütülen çalışma. İlerleyen süreçte dünyanın da taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyoruz ve çağrı yapıyoruz. Bölgeye giden insan sayısıyla orantılı olarak da kapasitemiz artırılacaktır” dedi. 

BAE kanalından alçak oyun: Muhabirin tavırları dikkat çekti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı

Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Münbiç'te hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Münbiç'te hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

ABD'nin YPG/PKK'ya Türkiye operasyonuna karşı hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı

ABD'nin YPG/PKK'ya Türkiye operasyonuna karşı hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı

'Man in the middle attack' çökertildi

'Man in the middle attack' çökertildi

Sosyal medyadan terör propagandası: 5 tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandası: 5 tutuklama

Rus uzmanlar geliştirdi! Suçluların tespiti kolaylaşıyor

Rus uzmanlar geliştirdi! Suçluların tespiti kolaylaşıyor
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Evinin bahçesinde başladı, şimdi Tayvan'a ihraç edecek

Evinin bahçesinde başladı, şimdi Tayvan'a ihraç edecek

Yapımı 7 gün sürüyor: Ne reçeli olduğunu bir bilseniz...

Yapımı 7 gün sürüyor: Ne reçeli olduğunu bir bilseniz...

Prens Harry ve Meghan Markle'a Elton John'dan destek

Prens Harry ve Meghan Markle'a Elton John'dan destek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA