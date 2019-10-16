Terörden temizlendikçe insani yardım çoğalıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünsabah Türk Kızılay ekibinin insani yardım amacıyla bir konvoyla Tel Abyad’a girdiğini belirterek “Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar” dedi. Kınık, Türk Kızılay’ın ev sahipliğinde “İnsanlıkta Onur” temasıyla düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu’nda Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeye yapılan insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.

TÜM ŞUBELER SEFERBER OLDU

Kerem Kınık, ‘Barış Pınarı Harekatı’ çerçevesinde, Türk Kızılay olarak ellerinden geldiğince sivillerin korunması, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılması, orta ve uzun vadede güven artırıcı tedbirlerle barışın tesisi, gönüllü geri dönüşün teşvik edilmesi, bölgedeki hayatın normalleşmesi noktasında bir dizi plan gerçekleştirdiklerini söyledi. Kerem Kınık, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda akut fazındayız. Acil dönemindeyiz. Bu acil döneminde, elimizden geldiği kadar etkilenmiş olan insanların acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz. Bu sabah arkadaşlarımız bir konvoyla bir tır, iki kamyon ile Tel Abyad’a girdi. Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar.”

Bütün Kızılay şubelerinin seferber olduğunu belirten Kınık “İlk etaptaki planımız yaklaşık 50 bin insana acil 3 aylık destek sağlayabilecek bir büyüklükte bir operasyondu, yaklaşık 40 milyon liralık bir bütçeyle yürütülen çalışma. İlerleyen süreçte dünyanın da taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyoruz ve çağrı yapıyoruz. Bölgeye giden insan sayısıyla orantılı olarak da kapasitemiz artırılacaktır” dedi.