Terörden temizlenen Beytüşşebap Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor

IHA 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:02

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde yıllar sonra ilk defa kapsamlı bir etkinlik düzenleniyor. İlçede bulunan Habur Çayında bu yıl yüzlerce sporcunun kıyasıya mücadele etmesi için çalışma başlatıldı. Önümüzdeki hafta Türkiye Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan Beytüşşebap’ta çalışmalara hız verildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Parkur ve alan çalışmalarını yapan ekipler, şampiyona için ön hazırlıklarını tamamladı. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Serdar Gükçe, misafirleri en güzel şekilde karşılayacaklarını söyledi. Gükçe, "Bu yıl biz güzel çalışmalara imza attık. Önümüzdeki hafta Türkiye Rafting Şampiyonası burada yapılacak. Dere yatağında çalışmalarımız 4 gündür sürüyor. Yüzlerce sporcumuzu ağırlayacak olmanın mutluluğunu yalıyoruz. Artık yayla kenti Beytüşşebap huzurla sporla anılacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

