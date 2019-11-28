Terörden temizlenen bölgedeki gümrük kapıları açılıyor 

Vali Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’nın zulmünden kurtardığı bölgelere huzur ve güven getirdiğini söyledi. Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde insanların yüzünün gülmeye başladığına dikkati çeken Vali Erin, Türkiye’nin hızlı şekilde terörden arındırılan bölgelere insani yardım ve temel kamu hizmetleri sunduğunu ifade etti.

TÜRK TARAFI TAMAMLANDI

Türkiye’nin bakım ve onarımdan geçirdiği Akçakale-Tel Abyad arasındaki gümrük kapısının yakın zamanda hizmete açılacağına değinen Erin, şunları kaydetti: “Sınır Kapısıyla ilgili çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Sınırın Türkiye tarafındaki çalışmalar tamamlandı. Suriye tarafında kalan kısmının da bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Bu kapıda görev yapacak personelin eğitimi şu an gerçekleştiriliyor. Burada görev yapacak personele iş ve işleyişe dair kısa bir eğitim veriyoruz. Türkiye ve Suriye tarafının ekonomisine katkı sunacak ticaret kalemlerinin canlanması için faaliyetlerin sürdüğü kapı olacak. Tel Abyad’da gümrük kapımız tam donanımlı olarak faaliyete geçecek. Akçakale ve Ceylanpınar sınırında olan kapılarımızı en yakın zamanda devletimizin ve hükümetimizin gösterdiği istikamette hizmete açacağız. Sınır kapıları kısa süre içerisinde hem insani yardım geçişlerine hem de ticari geçişlere açılacak” dedi.