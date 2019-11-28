17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7795
  • 6,3669
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terörden temizlenen bölgedeki gümrük kapıları açılıyor 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan gümrük kapılarının yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vali Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’nın zulmünden kurtardığı bölgelere huzur ve güven getirdiğini söyledi. Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde insanların yüzünün gülmeye başladığına dikkati çeken Vali Erin, Türkiye’nin hızlı şekilde terörden arındırılan bölgelere insani yardım ve temel kamu hizmetleri sunduğunu ifade etti.  

TÜRK TARAFI TAMAMLANDI

Türkiye’nin bakım ve onarımdan geçirdiği Akçakale-Tel Abyad arasındaki gümrük kapısının yakın zamanda hizmete açılacağına değinen Erin, şunları kaydetti: “Sınır Kapısıyla ilgili çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Sınırın Türkiye tarafındaki çalışmalar tamamlandı. Suriye tarafında kalan kısmının da bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Bu kapıda görev yapacak personelin eğitimi şu an gerçekleştiriliyor. Burada görev yapacak personele iş ve işleyişe dair kısa bir eğitim veriyoruz. Türkiye ve Suriye tarafının ekonomisine katkı sunacak ticaret kalemlerinin canlanması için faaliyetlerin sürdüğü kapı olacak. Tel Abyad’da gümrük kapımız tam donanımlı olarak faaliyete geçecek. Akçakale ve Ceylanpınar sınırında olan kapılarımızı en yakın zamanda devletimizin ve hükümetimizin gösterdiği istikamette hizmete açacağız. Sınır kapıları kısa süre içerisinde hem insani yardım geçişlerine hem de ticari geçişlere açılacak” dedi.

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İranlı Pehlevi'nin esrarengiz cinayetle ilgili yeni gelişme!

İranlı Pehlevi'nin esrarengiz cinayetle ilgili yeni gelişme!

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

Devlet Başkanı itiraf etti! İnterpol beni arıyor

Devlet Başkanı itiraf etti! İnterpol beni arıyor

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

Müzikle tabuları yıkmıştı! Dünyaca ünlü Türk'ün hayatı belgesel oluyor

Müzikle tabuları yıkmıştı! Dünyaca ünlü Türk'ün hayatı belgesel oluyor
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Kış hastalıklarının ilacı! 2 ay süresince tüketiliyor

Kış hastalıklarının ilacı! 2 ay süresince tüketiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA