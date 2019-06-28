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Terörden temizlenen bölgelere turist akını

Hakkari’de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenen dağ ve yaylalar, yerli turistlerden büyük ilgi görüyor. Turistler, “İsviçre Alpleri’nde gezer gibiyiz” dedi. 

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Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonları sonucu huzur ve güvenliğin sağlandığı Hakkari’de yıllardır gidilemeyen bölgeler, artık ziyaretçileri ağırlıyor. 

Kentteki dağlar ve dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalar, bölge halkının yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İzmir’den gelen, aralarında doktor, mühendis ve emekli öğretmenlerin de bulunduğu 13 kişilik grup, Cilo Sıradağları bölgesini gezdi. Ardından Spihane Yaylası’na gelen grup, yaz aylarında bölgede çadır kuran ve burada yaşayan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 

ALPLER’DE GEZER GİBİ 

Grup sorumlusu Resmiye Dinlenmez, yaptığı açıklamada, kültür turu kapsamında geldikleri Hakkari’nin coğrafyasından çok etkilendiklerini söyledi. Bölgenin kültürü ve tarihini öğrenerek vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirten Dinlenmez, “İsviçre Alpleri’nde gezer gibiyiz. Alternatif turizm açısından inanılmaz zengin bir bölge. Herkesin gelip burayı yakından tanımasını istiyoruz. Huzur bulmak için çok uygun bir yer. Bugüne kadar buraya niye gelmediğimizi sorguluyoruz” dedi.

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

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