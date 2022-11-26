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Şehitlerimizin hesabı soruluyor... Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 22 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarda 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Şehitlerimizin hesabı soruluyor... Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 22 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonların hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ettiği belirtildi.

22 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.

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