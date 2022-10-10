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Teröre ağır darbe: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DHA10 Ekim 2022 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
Teröre ağır darbe: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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