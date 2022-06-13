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Ara-bul-yok et stratejisi... Teröre bir ağır darbe daha! Çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, “Eren Abluka-17 Şırnak-Şehit Jandarma Tepmen İsmail Can Akdeniz-2” operasyonu kapsamında, Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü halde; 49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 adet sevk fişeği ve 1 adet jelikan bidonunun ele geçirildiğini duyurdu.

IHA13 Haziran 2022 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "ara-bul-yok et" stratejisiyle yürütülen Eren Abluka operasyonları 17 bölgede başarıyla sürüyor. Operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulurken, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları tek tek imha ediliyor.

ÇOK SAYIDA AĞIR SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan "Eren Abluka-17 Şırnak-Şehit Jandarma Tepmen İsmail Can Akdeniz-2" operasyonu kapsamında, Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü halde; 49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 adet sevk fişeği ve 1 adet jelikan bidon ele geçirildi.

  • Eren Abluka operasyonu
  • mühimmat

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