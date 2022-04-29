Teröre göz açtırılmıyor! Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak, Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs'ı provoke etmek amacıyla sansasyonel eylem hazırlığında olan Terör Örgütlerine (PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ, DHKP-C ve MLKP) yönelik adli makamların koordinesinde 15.04.2022 tarihinden itibaren planlı ve eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde;

-PKK/KCK terör örgütü mensubu (3) şüpheli (A.A),(İ.E),(C.K) Gaziantep ilinde, (1) şüpheli (A.E) Hatay ilinde yakalanmış, (1) şüpheli (M.S.D) Mersin ilinde yakalattırılmıştır.

-DEAŞ terör örgütü mensubu (1) şüpheli (M.D.İ) Gaziantep ilinde yakalanmıştır.

-FETÖ/PDY terör örgütü mensubu (2) şüpheli (F.A) ve (E.D) Gaziantep ilinde yakalanmıştır,

-Yurt dışında ikamet ettiği tespit edilen MLKP terör örgütü mensubu (1) şüpheli (F.Ç) hakkında yakalama kararı çıkarttırılmıştır.

Yakalanan/yakalattırılan (Mersin) toplam (9) şüpheliden 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, yurt dışında ikamet ettiği tespit edilen 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttırılmış. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristle mücadele harekatına İNATÇI, İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.