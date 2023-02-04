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Teröre bir darbe daha! MSB duyurdu: 7 teröristin etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde iki günde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
Teröre bir darbe daha! MSB duyurdu: 7 teröristin etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörle mücadeleyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Aynı bölgede son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, "Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

  • Pençe-Kilit Operasyonu

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