TSK'nın 2021 yılında başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'yla Irak sınırı teröristlerden temizlendi. Irak coğrafyasını 40 yıldır kendine göre dizayn eden PKK terör örgütünün tüm izleri silinecek. Terörle mücadelenin kritik aşaması 'Pençe-Kilit'te hedefe ulaşılırken, kilidin kapanması ise an meselesi. Peki Pençe Kilit'in kilidinin kapanması ne anlama geliyor? Savunma sanayideki gücümüz bu başarının elde edilmesine ne kadar katkı sağlıyor? Teröre karşı "kilit" kapanıyor mu? İşte detaylar...

"BAZILARI 'TÜRKİYE'NİN LİBYA'DA NE İŞİ VAR, IRAK'TA NE İŞİ VAR' DİYEBİLİRLER"

Gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan 'Açık Görüş' programına AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı konuk oldu. 'PKK Irak'tan saldıramaz' başlığı altında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Levent Ersin Orallı, "Bazıları "Türkiye'nin Libya'da ne işi var, Irak'ta ne işi var" diyebilir. Bir defa unutmasınlar, PKK, Irak tarafından tam 40 yıl sonra ilk defa bir yasa dışı örgüt olarak tanındı." dedi.

'ARTIK BATAKLIĞIN KURUTULMASI ADINA ARTIK TERÖRÜN KAYNAĞINDA YAPACAĞIZ'

Levent Ersin Orallı, "2016 yılında çok güçlü bir karar alındı. Türkiye'deki terörle mücadele konsepti için 'Artık bataklığın kurutulması adına artık terörün kaynağında yapacağız' dediler. Yani hortladıkları bölgede mücadele öne çıkacak denmek istendi. Hem Türkiye hem de Irak'ın kuzeyindeki kanayan yara temizlenecek." dedi.

'TERÖRİSTLER SİNCAR'A KAYDI'

Türkiye'nin Kandil'deki terörle mücadele başarısının örgüt üyelerini Sincar'a kaydırdığını söyleyen Orallı, "Irak Anayasası'nın 7. maddesi 'uluslararası terörle mücadelede komşu devletlerden destek alınır' diye hükme bağlamış vaziyette. O kadar fazla mutabakatımız var ki. Türkiye, Kandil'de terörle mücadelemizde büyük başarı elde edince yavaş yavaş hain örgüt Sincar'a doğru kaymaya başladı. Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PYD yapısıyla M-4 karayolu üzerinden mühimmat taşıyan bir örgüte döndü burası." ifadelerini kullandı.

'PKK, 40 YIL SONRA YASA DIŞI ÖRGÜT OLARAK TANINDI'

PKK, Irak tarafından tam 40 yıl sonra ilk defa bir yasa dışı örgüt olarak tanındığının altını çizen Orallı, "Çok kritik aranan teröristler etkisiz hale getirilerek yılanın başı doğru zamanda ezilmiş oldu. Operasyonlar devam edecek. Bazıları "Türkiye'nin Libya'da ne işi var, Irak'ta ne işi var" diyebilir. Bir defa unutmasınlar, PKK, Irak tarafından tam 40 yıl sonra ilk defa bir yasa dışı örgüt olarak tanındı. Irak Başbakanı ve heyeti Türkiye ziyaretinde 'PKK ile mücadelede yan yana durmak zorundayız' dedi. Önemli istihbarat bilgileri de vermeye başladılar." dedi.