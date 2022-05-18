İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2022 Çarşamba / 17 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9381
  • EURO
    16,7416
  • ALTIN
    934.313
  • BIST100
    2393.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröre Pençe-Kilit darbesi! 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi
Güncel

Teröre Pençe-Kilit darbesi! 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde silah ve mühimmatların olduğu teröristlere ait 120 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildiğini duyurdu ve mağaranın görüntüler paylaştı.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin terör operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 AT- 4 tanksavar silahı, 1 lav silahı, 1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet 40 mm bombaatar, 5 AK-47 piyade tüfeği, 136 el bombası, 68 bomba atar mühimmatı, 65 RPG-7 sevk fişeği, 66 RPG-7 anti tank mühimmatı, 26 bin Doçka makineli tüfek mühimmatı, 21 bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 21 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 1000 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 44 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 uzaktan komutalı EYP, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek sehpası, 1 RPG-7 dürbünü, 13 sis bombası (el tipi), 7 oksijen tüpü, 3 jeneratör, 4 termal şemsiye ve 7 gaz maskesi yer aldı.

  • pençe kilit

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.