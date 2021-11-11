Terörist başı Öcalan'ın adamı Kamışlı'da vuruldu

Yeni Şafak 11 Kasım 2021 Perşembe 07:41 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 07:41

Suriye'de terör örgütü PKK'nın işgali altında bulunan Kamışlı'daki patlamada örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'la yakın ilişkisi bulunan Yusuf Gulo ile birlikte 3 kişi öldü. Patlama önceki gün Kamışlı'nın Hilaliye Mahallesinde bir araçta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti. PKK'ya müzahir yayın organları araçta hayatını kaybedenlerin, Yusuf Gulo ile yakınları olduğu belirtilen Mazlum ve Mahmut Gulo olduğu belirtildi.

İLK TERÖRİST AİLE

Aracın Türkiye'ye ait SİHA'lar tarafından vurulduğunu iddia etti. Ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Gulo ailesinin Suriye'de terör örgütü PKK'ya destek veren ilk ailelerden biri olduğu belirtiliyor. Yusuf Gulo'nun Suriye'de saklandığı dönemde bizzat Abdullah Öcalan'dan örgütsel eğitim aldığı ifade ediliyor.