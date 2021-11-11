İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2021 Perşembe / 6 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,8642
  • EURO
    11,3498
  • ALTIN
    586.93
  • BIST100
    1624.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terörist başı Öcalan'ın adamı Kamışlı'da vuruldu
Güncel

Terörist başı Öcalan'ın adamı Kamışlı'da vuruldu

Suriye'de terör örgütü PKK işgali altındaki Kamışlı'da bir araçta meydana gelen patlamada bir dönem terörist başı Abdullah Öcalan ile yakın ilişkisi olduğu belirtilen Yusuf Gulo öldü.

Yeni Şafak11 Kasım 2021 Perşembe 07:41 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 07:41
ABONE OL

Suriye'de terör örgütü PKK'nın işgali altında bulunan Kamışlı'daki patlamada örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'la yakın ilişkisi bulunan Yusuf Gulo ile birlikte 3 kişi öldü. Patlama önceki gün Kamışlı'nın Hilaliye Mahallesinde bir araçta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti. PKK'ya müzahir yayın organları araçta hayatını kaybedenlerin, Yusuf Gulo ile yakınları olduğu belirtilen Mazlum ve Mahmut Gulo olduğu belirtildi.

İLK TERÖRİST AİLE

Aracın Türkiye'ye ait SİHA'lar tarafından vurulduğunu iddia etti. Ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Gulo ailesinin Suriye'de terör örgütü PKK'ya destek veren ilk ailelerden biri olduğu belirtiliyor. Yusuf Gulo'nun Suriye'de saklandığı dönemde bizzat Abdullah Öcalan'dan örgütsel eğitim aldığı ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.