Teröristleri besleyen AB, Türkiye'nin 'harekat' mesajı ile panikledi

Terör örgütü mensubu PKK/YPG'li ve FETÖ'cü teröristlere kucak açan Batı, Türkiye'nin terörle mücadelesine yine karşı çıktı.

Türkiye sınırına yığınak yaparak bölgede hiç bir değere saygı göstermeyen teröristleri görmezden gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherin, ''Türkiye'nin planladığı operasyon endişe verici. Ankara tek taraflı eylemlerden kaçınmalıdır.'' dedi.

YİNE DEAŞ BAHANESİ

Mogherini, terör örgütü PKK/YPG ve paravanı DSG'nin bölgede oluşturduğu tehdidi ABD gibi DEAŞ ile örtbas etmeye çalıştı. DEAŞ'a karşı mücadelede son aşamaya gelindiğini belirten Mogherini, herkesin DEAŞ yenilgisini sağlamak için çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin hem içerde hem de sınır ötesinde PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi görmezden gelen AB yetkisi, Türkiye'nin girişimlerinin DEAŞ'a karşı verilen mücadeleyi zayıflatacağını ileri sürdü.

Ancak Türkiye gerçekleştirdiği Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile teröristlerden temizlediği bölgeleri yeniden bölge halkına kazandırıyor. Bölge halkına ilaç, eğitim ve iaşe yardımı da yine Türkiye üzerinden sağlanıyor.

TERÖRİSTLERE SİVİL KILIF

Dünya kamuoyuna DEAŞ kartını göstererek diğer bir terör örgütü PKK/YPG'nin bölgede palazlanmanısı sağlayan Batı, Türkiye'nin Suriye operasyonlarındaki sivil hassasiyetini gündeme getirmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının temizlenmesi konusundaki kararlılığı, teröristlerde paniğe neden olurken, Mogherini teröristlere sivil kılıf giydirdi.

Mogherini açıklamasında, ''Bütün tarafların sivillere karşı uluslararası yükümlülüklerini her zaman saygı göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Morgherini ya da AB yetkilisi herhangi bir isim, bölge halkını topraklarından süren, katleden, zindana atan, ya da çocuklarını zorla silah altına alan PKK ve uzantıları ile ilgili aleyhte tek bir açıklama yapmıyor.