Terörist Çetiner'in ısıya duyarlı İHA’lar tarafından tespit edildiği ortaya çıktı

Kırmızı listede aranan PKK Tunceli bölge sorumlusu "Çetin Komat" kod adlı Musa Çetiner'in, 9 adamıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Çetiner, 30 Temmuz sabah saat 9.45'te "Baver Dersim" kod adlı Süleyman Şahin ile 11 dakika 25 saniye süren, şifreli bir konuşma yaptı.

'BURASI YAŞANMAZ HALE GELDİ'

Çetiner'in, "Buralar artık yaşanmaz hale geldi" dediği konuşmayı çözen güvenlik güçleri, Pülümür vadisindeki yerini de dijital bölge haritası üzerinden tespit etti. Teröristler, İHA'lara yakalanmamak için de bir brandanın altına gizlendi. Ancak, ısıya ve harekete duyarlı olan İHA'lar yine yerlerini tespit etti. Malatya'daki Erhaç Hava Üssü'nden kalkan iki F-16 savaş uçağı, üzerlerine bomba yağdırdı. Telsiz konuşmasıyla başlayan müthiş takip sonunda, 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi 218 dakika sürdü.

(Sabah)