Terörist Ferhat Abdi Şahin itiraf etti: Tel Temir'den çıkmadık ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara rağmen terör örgütü belirlenen yerlerden çıkmadı. Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Tel Temir'den çıkmadıklarını itiraf etti.