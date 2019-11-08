Terörist Ferhat Abdi Şahin itiraf etti: Tel Temir'den çıkmadık
ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara rağmen terör örgütü belirlenen yerlerden çıkmadı. Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Tel Temir'den çıkmadıklarını itiraf etti.
YPG’nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, “Tel Temir stratejik. Güçlerimiz de burayı savunmak zorunda” dedi. Münbiç için “Bizim kontrolümüzde” diyen Şahin, ABD’nin Deyrezor’dan Semelka’ya kadar olan bölgede kalacağını ifade etti.
(Akşam)
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