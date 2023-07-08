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Güncel

Terörist gruba TİHA darbesi! TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyonu

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist 'Zana Govend' kod adlı Zafer Akgün, TSK'nın düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Terörist gruba TİHA darbesi! TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyonu
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Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

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