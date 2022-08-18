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Terörist İBB çalışanı Yunanistan'a yalvardı: Beni Türkiye'ye iade etmeyin

İBB'de çalıştığı sırada terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıkarılan terörist Serbun Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı. Durumu hakkında video paylaşan terörist Yurtsever, iade edilmesi halinde Türkiye'de kurşunlanacağını öne sürdü.

18 Ağustos 2022 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
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İBB'de işe alınan ve İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından işten atılan PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı.

Sığınmacılara karşı insanlık dışı muamele sergileyen Yunanistan'dan medet uman Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek, iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını öne sürdü.

BİRÇOK İLLEGAL EYLEME KATILMIŞ

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever'in 2014'ün başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edilmişti.

  • Serbun Yurtsever
  • terörist Serbun Yurtsever

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