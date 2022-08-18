Terörist İBB çalışanı Yunanistan'a yalvardı: Beni Türkiye'ye iade etmeyin

İBB'de işe alınan ve İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından işten atılan PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı.

Sığınmacılara karşı insanlık dışı muamele sergileyen Yunanistan'dan medet uman Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek, iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını öne sürdü.

BİRÇOK İLLEGAL EYLEME KATILMIŞ



İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever'in 2014'ün başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edilmişti.