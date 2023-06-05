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Terörist Karayılan'dan Kılıçdaroğlu itirafı

Terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan, açıktan destek verdiği Kılıçdaroğlu hakkında, 'Farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi.' açıklamasında bulundu.

5 Haziran 2023 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Terörist Karayılan'dan Kılıçdaroğlu itirafı
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7'li koalisyonun ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçimlerinde hezimete uğraması, terör örgütü PKK'yı da rahatsız etti.

Seçim sürecinde sık sık Kılıçdaroğlu'na ve muhalefete "yanınızdayız" mesajı veren terör örgütü PKK, seçimlerin ardından 7'li koalisyonu eleştirdi.

"FARKLI ADAY OLSAYDI KAZANIRDI"

Terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun hezimetinin ardından desteklediği 7'li koalisyonu eleştirdi.

"Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi." elebaşı Karayılan, aday belirleme ve netleştirmede eksiklik olduğunu da söyleyerek seçim süresince destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında muhalefeti eleştirdi.

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