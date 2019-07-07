Reyhanlı saldırısının bir numaralı faili terörist bombalı Mihraç Ural'a bombalı saldırı
Türkmen Dağı'nda gerçekleşen katliamlardan ve Reyhanlı saldırısının bir numaralı faili olan Mihraç Ural bombalı saldırıda yaralandı.
Terör örgütlerinden 'Acilciler'in elebaşı Mihraç Ural, Suriye'nin Lazkiye kırsalında bombalı saldırıya uğradı. Saldırının ardından ağır yaralanan Ural, Esad'a bağlı rejim güçlerine ait bir ambulans helikopterle Şam'a götürüldü. Hastanede tedavisi devam eden Ural ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Bölgedeki Türkmen grupları saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu eylem için 3 aydan bu yana hazırlık yaptıklarını ve nihayetinde harekete geçtiklerini açıkladı. Terörist Mihraç Ural'a bağlı Liva İskenderun terör yapılanması saldırıyı doğruladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.