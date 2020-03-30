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Güncel

Terörist Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

30 Mart 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:39
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