Terörist Sabri Ok'un ağabeyi ve yeğeninin iddianamesi kabul edildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK terör örgütünün sözde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok'un ağabeyi Mehmet Ok ve yeğeni Hüseyin Ok'un iddianameleri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Sabri Ok'un ağabeyi aynı zamanda kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Mizgin kod adlı Arzu Ok'un babası Mehmet Ok'un farklı yıllarda terör örgütünün Kuzey Irak'ta bulunan kamplarına gittiği, burada kızı ve kardeşi ile görüştüğü belirlendi. Mehmet Ok'un başka terör örgütü mensuplarıyla da fotoğrafları ortaya çıktı.

Bu görüşmelere ait fotoğraflar, Mehmet Ok'un hurda diye sattığı soba içerisinden çıktı. Hurdacılık yapan bir kişi hurda fiyatına aldığı sobayı parçalara ayırmak istediğinde içinde terör örgütüne ait fotoğrafları görünce, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bu fotoğraflar ve yapılan araştırmalar sonrasında operasyon gerçekleştirildi.

İddianamede, Sabri Ok'un yeğeni Hüseyin Ok'un örgütten emir ve talimat aldığı, örgüt ile şehir yapılanması arasında etkin rol oynadığı yer aldı.

Şahıslar örgüt üyeliği ve örgüte yardım ve yataklık yapmak suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek.