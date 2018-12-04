Terörist sayısı sivillerden fazla

Terör örgütü PKK işgal atında tuttuğu bölgelerde sivil halka nefes aldırmıyor.

Geçen Nisan ayında terör örgütünün Sincar’dan çekildiğini açıklayan Sincar Kaymakamı Mehma Halil, PKK ve Haşdi Şabi’nin resmi idarenin (IKBY Yönetimi) bölgeye dönüşüne engel olduğunu söyledi.

PEŞMERGE GELSİN

Yaptığı açıklamada, Sincar’da PKK’lı teröristlerin yanı sıra binlerce federal polis ve Iraklı silahlı grup olduğunu belirterek, “Milis sayısı, halktan fazla ancak yine de kenti koruyamıyorlar. Kenti koruyabilecek tek güç Peşmerge’dir ondan dolayı Peşmerge güçleri biran önce kente dönmelidir” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR İŞGAL ALTINDA

Kış şartlarının bölge halkını zorlamaya başladığını vurgulayan Halil, “Şengal’e (Sincar) dönen 52 binden fazla Şengalli çok kötü koşullarda yaşamak zorunda kalıyor. Hayatları tehlikede. Kış geldi ve kendilerine herhangi bir yardım yapılmıyor. Kürdistan’dan bölgeye giden yollar kapalı. Şengal halkı bir ablukayla karşı karşıya” diye konuştu. Şehirde bulunan silahlı grupları “Kenti işgal eden yasal olmayan güçler” olarak tanımlayan Sincar Kaymakamı, Bu güçler güvenliği bozdukları gibi halka hizmet götürülmesini de engelliyor” şeklinde konuştu.

(Diriliş postası)