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Terörist sevici AP Raportörü Kati Piri, terör bağlantılı HDP'li başkanların görevden alınmasına tepki gösterdi

Terör örgütü PKK'yı açıkça savunan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Kati Piri, terör bağlantılı HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi.

  • star.com.tr
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı.

Bakanlık, belediye başkanlarının görevden alınması ile ilgili, çok sayıda döküman paylaştı.

 

 

 

Ancak HDP'li başkanların terör bağlantılarını görmezden gelen CHP, yine hükümeti suçladı. İstanbul'da 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi için tatilini bölmeyen Ekrem İmamoğlu da, terör bağlantılı HDP'liler için anında ayağa kalktı.

ADETA AP'NİN PKK TEMSİLCİSİ

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye düşmanı gibi çalışan raportörü Kati Piri, vahşi terör örgütü PKK'ya olan yakınlığını bir kez daha gösterdi. 

Piri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimlerden 5 ay sonra "terör suçlaması" ile görevden alındı. Halkın iradesine sıfır saygı. Sıradaki ne? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının değiştirilmesi mi?'' dedi.

Piri bir sonraki paylaşımında CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun HDP'lilere destek mesajını paylaşarak, ''İstanbul Belediye Başkanı, Mardin, Diyarbakır ve Van belediyeleri ile ilgili kararları eleştiriyor.'' dedi.

PKK NEREDE, PİRİ ORADA...

Lahey'de terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için açlık grevi yapanları ziyaret eden Kati Piri, PKK'lılara kendisine verdikleri destek için teşekkür de etmişti. Piri, "Seçimler için bana verdiğiniz destek çok büyük. Sokakta insanlar, 'Kürtler bizden senin için destek istediler' diyor. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. AP'de Kürtlere özgürlük mücadelesi vermeye devam edeceğim" şeklinde konuşmuştu.

Daha önce de PKK'nın Avrupa'da tehdit oluşturmadığı yönünde açıklama yapan Kati Piri, terörist başının fotoğrafları altında gerçekleştirdiği konuşmasında "Mücadelenizi iyi anlıyorum" dedi. AP seçimlerinde Hollanda İşçi Partisi (PvdA) listesinden aday olan Piri, FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlara da karşı çıkmıştı.

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