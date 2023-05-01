Teröristbaşı açık açık söyledi: Erdoğan 20 yıldır bizi vuruyor, Kılıçdaroğlu'na oy verin intikam alalım

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'li koalisyonunun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu. Aday çıkarmayan HDP'ye talimatın Kandil'den geldiği yapılan açıklamalarla ortaya çıktı. Üst düzey teröristlerin seçim bildirilerinde baharlaşma sloganı ve Alevilik detaylarını öne çıkarması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun yıllardır girdiği hiçbir seçimde başvurmadığı yol olan kimlik ayrıştırması ve Alevilik açıklamasının nedenini PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın şu sözleri özetledi:

Artık AK Parti ve MHP'nin topluma, kadına, Kürt'e Alevi'ye, emekçilere, halklara vereceği bir şey yoktur; bitmiştir. Bizlere düşen görev bunları alaşağı etmektir. Herkesin beklentilerini karşılamaktır. Bu temelde Emek ve Özgürlük İttifakına, HDP'ye, Kürt halkına, Alevilere, kadınlara, gençlere, emekçilere Türkiye'deki bütün faşizme karşı olan halklara ve herkese çağrım bu tarihi fırsatın çok iyi değerlendirilmesidir.

CHP'nin seçim sloganı için seçtiği "Sana söz baharlar gelecek" mottosu ise bir diğer örgüt elebaşı olan Çiğdem Doğu'nun mesajlarında görüldü.

Terörist Doğu, Erdoğan iktidarının 20 yıldır kendilerini vurmasının intikamını Kılıçdaroğlu iktidara gelirse alacaklarını söyledi.

Destekçilerine Kılıçdaroğlu'na oy vermesi için çağrı yapan terörist Doğu, şu ifadeleri kullandı: 15 Mayıs'a uyandığımızda Erdoğan'ın başkan olmadığı ve Meclis'te halkların, Alevilerin, gençlerin ve kadınların iradesinin en üst düzeyde temsilini bulduğu bir sabaha, umuda, baharlaşmaya uyanalım. Halklarımızın, kadınların ve gençlerin içine hapsedildiği bu kirli kader planını parçalayalım, kaderimizi özgürce, adilce, neşeli ve aşkla yeniden kendimiz yazalım.

Terörist Çiğdem Doğu, "Bu seçimlere yüzeysel yaklaşılmamalı ve acilen iktidar alaşağı edilmeli. Sandıkta ve olası kaos planlarında örgütlü duruşla bu iktidar mezara gönderilmeli" dedi. Küstah tehditlerini sürdüren Doğu, Erdoğan'ı da hedef alarak 14 Mayıs seçimlerinin terör örgütü PKK için nasıl bir bitiş olduğunu gösteren skandal ifadelerle, intikam istedi.

"Acil bir biçimde bu iktidarı alaşağı etmek, iktidarı boyunca işlediği tüm suçlardan dolayı yargılamak olmazsa olmaz bir düzeye gelmiştir" diyen terörist elebaşı Doğu, 7'li koalisyon ve yandaşları ile ağız birliği ederek, "helalleşme yok hesaplaşacağız" dedi.