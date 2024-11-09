İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröristbaşı Gülen Protestan gibi gömüldü! Doğum tarihi yalanı da deşifre oldu
Güncel

Teröristbaşı Gülen Protestan gibi gömüldü! Doğum tarihi yalanı da deşifre oldu

ABD'den gömülen vatan haini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze ve defin işlemlerinin İslami usulde hizmet veren şirketler varken, Protestan bir şirkete yaptırıldığı belirlendi. Öte yandan teröristbaşının doğum tarihini Atatürk'ün vefat ettiği tarih olan 1938 olarak göstermesi yalanı da cenazede ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi9 Kasım 2024 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Teröristbaşı Gülen Protestan gibi gömüldü! Doğum tarihi yalanı da deşifre oldu
ABONE OL

FETÖ elebaşının cenaze işlemlerinin Allentown/Pensilvania'da bulunan Protestan "Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes" adlı şirkete yaptırıldığı ortaya çıktı.

FETÖ yöneticilerinin Pensilvanya yakınlarında İslami usullerle defin hizmeti veren onlarca şirket olmasına rağmen Protestan şirketi tercih ettiği öğrenildi. FETÖ elebaşı için fiyatı 25 bin dolara kadar çıkan lüks bir tabut kullanıldı.

ŞİRKETE GİZLİLİK BASKISI

Akşam Gazetesi'nde yer alan, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt üst yönetimi cenaze işlemlerinin gizlilikle yürütülmesi konusunda Protestan şirkete baskı yaptı. Şirket, elebaşının adını 24 Ekim 2024 günündeki takvimine yazmadı.

FETÖ elebaşı Gülen'in doğum tarihini Atatürk'ün vefat ettiği tarih olan 1938 olarak göstermesi yalanı da cenazede ortaya çıktı. Şirket levhaya Gülen'in doğum tarihi 1941 yazıldı. Örgüt yöneticileri apar topar 1938 tarihli yeni bir levha yaptırdı.

Gülen'in gömüldüğü alana dikilen tabelada doğum tarihi 1941 olarak yazılmıştı.

Tekbir yasaklandı, İncil okundu

Vatansız teröristbaşı gömüldü

Rahat hayatı gözler önüne serildi

FETÖ'nün damatları!
  • fetö
  • fetullah gülen
  • Protestan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.