FETÖ elebaşının cenaze işlemlerinin Allentown/Pensilvania'da bulunan Protestan "Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes" adlı şirkete yaptırıldığı ortaya çıktı.

FETÖ yöneticilerinin Pensilvanya yakınlarında İslami usullerle defin hizmeti veren onlarca şirket olmasına rağmen Protestan şirketi tercih ettiği öğrenildi. FETÖ elebaşı için fiyatı 25 bin dolara kadar çıkan lüks bir tabut kullanıldı.

ŞİRKETE GİZLİLİK BASKISI

Akşam Gazetesi'nde yer alan, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt üst yönetimi cenaze işlemlerinin gizlilikle yürütülmesi konusunda Protestan şirkete baskı yaptı. Şirket, elebaşının adını 24 Ekim 2024 günündeki takvimine yazmadı.

FETÖ elebaşı Gülen'in doğum tarihini Atatürk'ün vefat ettiği tarih olan 1938 olarak göstermesi yalanı da cenazede ortaya çıktı. Şirket levhaya Gülen'in doğum tarihi 1941 yazıldı. Örgüt yöneticileri apar topar 1938 tarihli yeni bir levha yaptırdı.

Gülen'in gömüldüğü alana dikilen tabelada doğum tarihi 1941 olarak yazılmıştı.

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