  Teröristbaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'daki operasyonla yakalandı
Güncel

Teröristbaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'daki operasyonla yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen yakalandı.

AA19 Aralık 2025 Cuma 11:06 - Güncelleme:
Teröristbaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'daki operasyonla yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

