Teröristbaşı Karayılan'dan talimat alan teröristin öldürülmesiyle PKK'nın kanlı planı bozuldu

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, bombalı saldırılara yöneldi. Batman Beşiri'de 31 Ekim gecesi öldürülen teröristin örgütün bombacısı olduğu ve şehre saldırı düzenlemek için geldiği belirlenmişti. PKK'nın öldürülen bir numaralı bombacısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin üzerindeki dokümanlarda, örgütün Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesine göndereceği PKK'lıların kimlik bilgilerine ulaşıldı.

PETN SEVKİYATI ONUN İŞİ

PKK’nın Kuzey Irak, Suriye, Ermenistan ve Yunanistan’daki kamplarında bulunduğu tespit edilen teröristin bomba eğitmeni olduğu belirlendi. Kamplarda bomba yapım eğitimi veren teröristin, eylemleri geçekleştirecek canlı bombaları da özel olarak eğittiği tespit edildi. Kuzey Irak’tan Batman’a gelen teröristin öldürüldüğü gece de Mardin’de yakalanan 250 kg PETN'le yakalanan 3 PKK'lıya patlayıcının sevkiyat talimatını verdiği ortaya çıktı.

KARAYILAN’DAN TALİMAT ALMIŞ

İsmi henüz açıklanmayan teröristin, elebaşı Murat Karayılan’dan direkt talimat aldığı belirlendi. Öldürülen teröristin, PKK'nın sözde Akdeniz açılım sorumlusu 'Halo' kod adlı Eyüp Çelik’in Adana’da yakalanması, sözde Ege açılım grubunda bulunan teröristlerin de 4-5 Ekim'de etkisiz hale getirilmesinin ardından PKK'nın sözde Akdeniz ve Ege açılım grubunu yeniden faaliyete geçirmek için Karayılan tarafından görevlendirildiği tespit edildi.

O İSİMLERİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Batman ve Mardin Emniyetinin başarılı operasyonuyla kanlı plan bozuldu. Öldürülen teröristin Mardin’de yakalanan PETN'i Batman’da gizleyeceği, Akdeniz ve Ege açılım gruplarının tamamlanması sonrası bölgelere sevk edeceği belirlendi. Teröristin bizzat eğitim verdiği canlı bombaları Akdeniz ve Ege bölgelerine getirerek sansasyonel eylemler düzenleteceği tespit edildi. Teröristin üzerinden çıkan listedeki isimlerin peşine düşüldü.

(Yeni Şafak)