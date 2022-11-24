Teröristbaşı Mazlum saklandığı sözde makamından yardım dilendi: Türkiye'yi durdurun

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Harekatı, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünü çaresiz bıraktı.



Türkiye'nin hava harekatının kara harekatına dönüşme ihtimalinden korkan terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD'den yardım dilendi.



TERÖRİSTBAŞI MAZLUM SAKLANDIĞI SÖZDE MAKAMINDAN ABD'DEN YARDIM DİLENDİ

Saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan teröristbaşı, ABD Başkanı Biden'a çağrıda bulunarak Türkiye'nin muhtemel bir kara harekatının engellenmesinin istedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyon karşısında paniğe kapılan teröristbaşı, Batı'nın Türkiye'yi engellemek için yeterince şey yapmadığını söyledi.



ABD eski Başkanı Trump'ın kendilerine ihanet ettiğini söyleyen terörist Mazlum, kendisine söz veren Biden'ın bunu tekrarlamamasını istedi.

ABD hükümetinin üst kademelerini Ankara üzerindeki baskıyı artırmaya çağıran teröristbaşı, "Şimdiye kadar yapılan açıklamalar, Türkiye'nin bize karşı yeni operasyonlar başlatma planlarını durdurmaya yetmedi" dedi.



Hava harekatının kara operasyonunun habercisi olduğuna inandığını söyleyen terörist Mazlum, bölgede bulunan 900 ABD askerinin de risk altından olduğunu ileri sürdü.



Star Gazetesi