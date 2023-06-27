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Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'a tutuklama talebi

Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

IHA27 Haziran 2023 Salı 14:22 - Güncelleme:
Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'a tutuklama talebi
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Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle gözaltına alınan Merdan Yanardağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Şüpheli Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Yanardağ, daha sonra 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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