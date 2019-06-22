29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna Demirtaş destek verdi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan gönderdiği mektup HDP’de büyük kırılmaya yol açmıştı. Kandil ile HDP’nin 23 Haziran seçimlerine yönelik girişimleri, Öcalan’ın “tarafsız olun” çağrısıyla derinleşti. Kandil, İmralı’nın mesajına rest çekip CHP adayına destek verirken HDP de desteğinin terör örgütü ile aynı çizgide olduğunu açıkladı. Selahattin Demirtaş, bugün yaptığı açıklama ile Öcalan’ın yanında olduğunu kaydetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan gelen  tarafsızlık açıklamasının ardından Kandil ve HDP teröristbaşı Öcalan'ın mesajına karşı çıkarak CHP'ye destek çağrısında bulunmuştu.?
 
DEMİRTAŞ'TAN ÖCALAN'A DESTEK
 
Teröristbaşı Öcalan'ın o mektubunun yankıları sürüyor. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'tan o mektupla ilgili yeni bir açıklama geldi. Demirtaş'ın daha önce karşı çıktığı Öcalan'ın tarafsızlık mesajına bu kez sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla destek verdiği görüldü.
 
Siyasi gözlemciler PKK, Kandil, HDP, Öcalan eksenindeki gelişmeleri liderlik çatışmasına bağlayarak HDP'nin siyaseten yükseldiği yorumlarını yapmıştı. Ancak Demirtaş'ın bu açıklamaları olaya yeni bir boyut kazandırdı.
 
 
CHP'DE BÜYÜK ŞOK
 
İmralı'dan gönderilen mesaja Kandil'in tam anlamıyla rest çekmesiyle birlikte HDP'den de aynı anlama gelen yorumlar yapılmıştı. Öcalan'ın açıklamalarından sonra gelen HDP Eşbaşkanı Demirtaş'ın Öcalan'ı destekleyen mesajı işin rengini değiştirdi. Öcalan-Kandil çatışmasında Demirtaş tarafını Öcalan'dan yana kullanarak CHP'ye büyük şok yaşattı.
 
İŞTE DEMİRTAŞ'IN O AÇIKLAMALARI
 
 
(Sabah)

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Siyonizm çökene dek Filistinlilerin mücadelelesi sürecek"

'Siyonizm çökene dek Filistinlilerin mücadelelesi sürecek'

"İran'ın en iyi arkadaşı olurum"

'İran'ın en iyi arkadaşı olurum'

Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

"Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var"

'Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var'

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' açıklandı

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' açıklandı

Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Seçim yasakları başladı

Seçim yasakları başladı

Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok
 

POPÜLER HABERLER

'Ben öğretilmiş bir adam değilim.'

'Ben öğretilmiş bir adam değilim.'

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Bildiğiniz döner gibi görünüyor ama içinde 1 gram et yok!

Bildiğiniz döner gibi görünüyor ama içinde 1 gram et yok!

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA