İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2023 Çarşamba / 6 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4251
  • EURO
    21,4901
  • ALTIN
    1249.12
  • BIST100
    4799.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröristbaşı Sabri Ok'tan ittifak itirafı: PKK ve İYİ Parti aynı yerde
Güncel

Teröristbaşı Sabri Ok'tan ittifak itirafı: PKK ve İYİ Parti aynı yerde

Seçimlerde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Kandil'den ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ile ilgili itiraf geldi. Terörist Sabri Ok, PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
Teröristbaşı Sabri Ok'tan ittifak itirafı: PKK ve İYİ Parti aynı yerde
ABONE OL

Türkiye 14 Mayıs seçimleri öncesi kritik bir yol ayrımında.

7'li koalisyon cephesi seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için destek arayışında.

7'li koalisyona ise en büyük destek yıllardır kan döken terör örgütü PKK'dan geldi.

KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇAĞRISI

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşları peş peşe yaptığı açıklamalarla, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini istedi.

PKK elebaşları Murat Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve Sabri Ok'tan sonra terörist başı Duran Kalkan'dan da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.

BİRLİKTELİK MESAJI VERDİ

Bu çağrılara da kayıtsız kalmayan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ettikten sonra ilk olarak HDP'yi ziyaret ederek birliktelik mesajı verdi.

Kandil'in açıklamalarından sonra safını belli eden HDP ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını açıklayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etti.

ELEBAŞI TERÖR İTTİFAKINI İTİRAF ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini her an belirten Kandil'den bu kez ittifakın diğer ortağıyla ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

Terör elebaşı Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

"PKK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE"

"PKK ve İYİ Parti aynı yerde diyen" terör elebaşı şu ifadeleri kullandı:

PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir.

"AK PARTİ'Yİ YENMEK İÇİN MİLLET İTTİFAKI İLE EMEK VE DEMOKRASİ İTTİFAKI KURULDU"

"AK Parti'yi yenmek hep beraber hareket edilmeli" diyen Ok şöyle konuştu:

Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu. Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kürdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.