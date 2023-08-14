Teröristbaşını korku dağları sardı: Türkiye'yi kızdırmak istemiyorlar

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında teröristlere nefes aldırmazken, örgüt içinde yaşanan çaresizliği teröristbaşı Salih Müslim gözler önüne serdi. Teröristbaşı Müslim yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu ifade ederken "Uluslararası güçler de Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" dedi. Müslim ayrıca Türkiye'nin bölgede bir Türkmen devleti kurma hedefi olduğunu da vurguladı. İ
Türk askeri yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesini sürdürürken her geçen gün bir terörist inine daha başarılı operasyonlar düzenleniyor.
Mehmetçik, PKK'ya yönelik operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken TSK bebek katili teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün kanalında örgütün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.
Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu ve Şam yönetiminin buna gücünün yetmeyeceğini söyleyen teröristbaşı Müslim "Rusya, Türkiye ile planlarını uygulamak istiyor. Uluslararası Koalisyon da NATO ortağı Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" dedi.
Teröristbaşı Müslim diğer yandan Türkiye'nin bir Türkmen devleti kurma planının olduğunun altını çizerken "Şimdi Türkmenler için başka bir plan çiziyor. Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de bir Türkmen devleti kuracaklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.