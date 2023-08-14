Teröristbaşını korku dağları sardı: Türkiye'yi kızdırmak istemiyorlar

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında teröristlere nefes aldırmazken, örgüt içinde yaşanan çaresizliği teröristbaşı Salih Müslim gözler önüne serdi. Teröristbaşı Müslim yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu ifade ederken "Uluslararası güçler de Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" dedi. Müslim ayrıca Türkiye'nin bölgede bir Türkmen devleti kurma hedefi olduğunu da vurguladı. İ

MEHMETÇİK KORKULU RÜYALARI OLDU

Türk askeri yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesini sürdürürken her geçen gün bir terörist inine daha başarılı operasyonlar düzenleniyor.

Mehmetçik, PKK'ya yönelik operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken TSK bebek katili teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

TERÖRİSTBAŞI ÇARESİZLİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün kanalında örgütün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.

"TÜRKİYE'Yİ KIZDIRMAK İSTEMİYORLAR"

Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu ve Şam yönetiminin buna gücünün yetmeyeceğini söyleyen teröristbaşı Müslim "Rusya, Türkiye ile planlarını uygulamak istiyor. Uluslararası Koalisyon da NATO ortağı Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ HEDEFİ TÜRKMEN DEVLETİ

Teröristbaşı Müslim diğer yandan Türkiye'nin bir Türkmen devleti kurma planının olduğunun altını çizerken "Şimdi Türkmenler için başka bir plan çiziyor. Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de bir Türkmen devleti kuracaklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.