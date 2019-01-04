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Teröristin ifadeleri PKK'nın çirkin yüzünü ortaya koydu

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda teslim olan H.A. kod adlı terörist, ifadesinde, soğuktan korunmak için geceyi geçirdikleri mağarada örgütün sözde yöneticilerinden birinin yaralı kadın teröriste tecavüz ettiğine şahit olduğunu belirtti.

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Teslim olan teröristlerin ifadeleri, terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü gözler önüne seriyor.
 
Bölgedeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan H.A. kod adlı örgüt mensubu, ifadesinde, içinde bulunduğu terörist grubun, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda çok kayıp verdiğini belirtti.
 
Operasyonda birkaç örgüt üyesinin yaralandığı kaydeden H.A, kendisinin ise yara almadan kurtulduğunu ifade etti.
 
H.A, soğuktan korunmak için geceyi geçirdikleri mağarada, örgütün sözde yöneticilerinden birinin D. kod adlı yaralı kadın teröriste tecavüz ettiğine bizzat şahit olduğunu, kadın teröristin de bu duruma korkudan karşı koyamadığını anlattı.
 
Terörist H.A, örgütte kadınların satılık bir köle gibi görüldüğünü, PKK'nın sözde yöneticilerinin de kadın teröristleri istedikleri gibi kullandıklarını belirtti.
 
H.A, örgütün özellikle kırsal kesimde destek bulabilmek için genç kızlara hitaben "bacılarımız" ya da "kardeşlerimiz" söylemlerinde bulunduğunu, bunun sadece yöre halkını kandırmak için kullanılan "kurnazca" yöntemlerden biri olduğunu vurguladı.

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