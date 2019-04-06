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Teröristin ifadesi örgütte kadına şiddet ve cinsel istismarı ortaya koydu

Güvenlik güçlerine teslim olan 'Sami' kod adlı PKK'lı teröristin ifadesi, bölücü terör örgütü içinde kadınlara fiziksel ve psikolojik şiddet ile cinsel istismar uygulandığını ortaya koydu.

  • DHA
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Güvenlik güçlerine teslim olan 'Sami' kod adlı terörist ifadesinde, PKK terör örgütü içindeyken 'güvenlik' cezası verilen kadın teröristin dikkatini çektiğini, sözde tim komutanından izin alarak 'Elvan' kod adlı bu terörist ile konuştuğunu belirtti.
 
Terörist ifadesinde, şunları söyledi: "Güvenliğe atılmış biriyle konuşmak yasaktı. Güvenliğe atılmak, tecrit edilmek demekti, hatası olan bir kişiye bu ceza verilirdi ve kimse onunla konuşmazdı. Ona 'neden güvenliktesin?' diye sorduğumda ağlamaya başladı. Tecavüze uğradığını ve bu olaydan sonra evine gitmek istediğini söylediği için güvenliğe atıldığını söyledi ve benden kendisine yardım etmemi istedi. Evine geri dönmek istiyordu. Ona yardım edemezdim; çünkü ona yardım edersem başıma geleceklerden korkuyordum. Nitekim Elvan kod adlı teröristin benden yardım isteğini fark eden sözde sorumlu, hemen yanımıza gelip, eli ayağı bağlı olan kızı tekmeledi ve feci şekilde dövdü. Beni de tehdit ederek ona bir daha yaklaşmaktan men etti."
 
Terörist, o olaydan sonra 'Elvan' kod adlı kadın teröristin, birçok defa daha örgüt içinde hem fiziksel, hem psikolojik şiddet gördüğüne şahit olduğunu, örgüt içindeki kadınların cinsel istismara ve baskıya maruz kaldığını, birçoğunun dayanamayıp örgütten kaçtığını, ayrıca son zamanlarda örgüt içindeki intihar olaylarının da arttığını ifade etti.

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