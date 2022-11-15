Teröristin kamufle olmak için çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi!

Esenler'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde sokak arasında bulunan tekstil atölyesinin kapalı olduğu görülürken, mahalle sakinleri şüpheliyi anlattı.

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, şüpheli Ahlam Albashır'ın kimseyle göz temasının olmadığını söyledi.



Zanlının her sabah kahve içtiğini belirten Karadağ, "İlk geldiğinde karı koca kalacak yerleri olmadığı için tekstil atölyesinde kalıyorlardı. Yaklaşık 4 aydır çalışıyordu. Diğer adamı hiç görmedim." dedi.

Karadağ, şüphelinin kimseyle fazla konuşmadığını ve dikkati çeken bir yönü bulunmadığını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Barış Özen de Ahlam Albashır'ı üzerindeki kıyafetlerden tanıdığını, olay günü de aynı giysilerin üzerinde olduğunu anlattı.



Zanlıyı cumartesi akşam saat 21.00 gibi gördüğünü kaydeden Özen, şöyle konuştu:



"Kıyafetlerini çok iyi hatırlıyorum. O akşam da o kıyafetler üzerindeydi. Daha önce de bakkala gidip geldiğini görmüştüm. Akşam saat 21.30 civarı buraya geldi, kapıyı çalarken görmüştüm. Geldiğinde elinde bir poşet vardı."