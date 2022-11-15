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Teröristin kamufle olmak için çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi!

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen, 6 kişinin ölümü ve 81 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının şüphelisi Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Esenler'de kamufle olmak için çalıştığı tekstil atölyesi, gazeteciler tarafından görüntülendi.

AA15 Kasım 2022 Salı 14:04 - Güncelleme:
Teröristin kamufle olmak için çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi!
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Esenler'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde sokak arasında bulunan tekstil atölyesinin kapalı olduğu görülürken, mahalle sakinleri şüpheliyi anlattı.

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, şüpheli Ahlam Albashır'ın kimseyle göz temasının olmadığını söyledi.

Zanlının her sabah kahve içtiğini belirten Karadağ, "İlk geldiğinde karı koca kalacak yerleri olmadığı için tekstil atölyesinde kalıyorlardı. Yaklaşık 4 aydır çalışıyordu. Diğer adamı hiç görmedim." dedi.

Karadağ, şüphelinin kimseyle fazla konuşmadığını ve dikkati çeken bir yönü bulunmadığını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Barış Özen de Ahlam Albashır'ı üzerindeki kıyafetlerden tanıdığını, olay günü de aynı giysilerin üzerinde olduğunu anlattı.

Zanlıyı cumartesi akşam saat 21.00 gibi gördüğünü kaydeden Özen, şöyle konuştu:

"Kıyafetlerini çok iyi hatırlıyorum. O akşam da o kıyafetler üzerindeydi. Daha önce de bakkala gidip geldiğini görmüştüm. Akşam saat 21.30 civarı buraya geldi, kapıyı çalarken görmüştüm. Geldiğinde elinde bir poşet vardı."

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