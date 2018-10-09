Teröristin üzerinden terör örgütü PKK'nın el kitabı çıktı

Güvenlik güçlerinin peş peşe düzenledikleri operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, militanlarına el kitapçığı dağıttığı ortaya çıktı. Kitapçıkta yer alan bilgi ve ibareler, Batı’da ‘özgürlük hareketi’ olarak sunulan terörist yapılanmanın gerçek amacını da ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde ele geçirilen kitapçıkta Türk askerine karşı hain saldırıların nasıl gerçekleştirileceği anlatılıyor.

‘YOLLARI TUZAKLAYIN’

Türkiye’nin arazi şartları üzerine yazıldığı anlaşılan kitapçıkta açık açık saldırı talimatları veriliyor. Kitapta, teröristlerin nerelerde dolaşacaklarından nerelerde saklanacakarına kadar her türlü ayrıntı yer alıyor. Yolların tuzaklanmasına ağırlık verilmesi talimatının bulunduğu kitapta Türk ordusunun hareket alanını kısıtlamak için demiryolu ve karayollarının mümkün olduğunca farklı yerlerden tahrip edilmesi isteniyor.

‘SİVİLLERİ HEDEF ALIN’

Hendek teröründen sonra Türk askerinin terörle mücadele harekatlarına göre güncellendiği anlaşılan kitapçıkta, bölücü örgütün “fedai tim tarzı” olarak tanımladığı “yeni” eylem taktiklerine yer veriliyor. Terörist örgütün sivilleri hedef alması da “sadece asker hedef alınmamalı” denilerek açıkça ifade ediliyor. PKK, özellikle son dönemde bölgede AK Partili isimlere yönelik suikastlarla gündeme gelmişti.

(Yeni Şafak)