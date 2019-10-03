Yeni detay ortaya çıktı: Bombayı bisiklete yerleştirmişler

Teröristler bombayı bisiklete yerleştirmiş Adana'da polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de bulundukları hücre evine yönelik operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, saldırıda çiviyle güçlendirilmiş plastik patlayıcı kullandıkları ve bunu bisiklete yerleştirip uzaktan kumandayla patlattıkları tespit edildi.