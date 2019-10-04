Teröristler bombayı bisiklete yerleştirmiş

Adana’da 25 Eylül’de bombalı saldırı gerçekleştiren ve 1 Ekim’de Eskişehir’de sahte kimlikle kiraladıkları hücre evinde etkisiz hale getirilen terör örgütü üyesi Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen’in (28) saldırı hazırlıklarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Ölü ele geçirilen teröristlerin parmak iziyle, Adana’daki hücre evinde yapılan incelemede bardak, tabak gibi mutfak gereçlerinden elde edilen parmak izleri eşleşti. Adana’daki evi kiraladıkları sırada teröristlerden Ozan Sökmen’in “Mert”, Fırat Şeran’ın ise “Çağlayan” ismiyle kendilerini daire sahibine tanıttığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, saldırının ardından yaklaşık 4 kilometre çapındaki ev, iş yeri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, otobüs, minibüs ve taksilere ait yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü incelediği belirtildi. Ekip, elde ettiği görüntülerden teröristlerin saldırıyı bomba yüklü bisikletle gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerde, iki teröristin bombanın bulunduğu bisikleti saldırı noktasına getirip buradaki üst geçidin direğine kilitleyerek uzaklaştığı, daha sonra teröristlerden Ozan Sökmen’in yaklaşık 30 metre mesafede bekleyip servis aracının, patlayıcının bulunduğu noktaya ulaşmasıyla, uzaktan kumandayla infilak ettirdiği belirlendi.

EĞİTİM ALMIŞLAR

Adana polisinin, yaptığı çalışmayla teröristlerin saldırı sonrası Eskişehir’e kaçtığını tespit edip bulundukları bölgenin bilgisini ilgili emniyetle paylaştığı, ardından kaldıkları hücre evinin belirlendiği ve çıkan çatışmada teröristlerin öldürüldüğü kaydedildi. MLKP üyesi iki teröristin, PKK çatısı altında “bombalı sabotaj eylemi” eğitimi aldıkları belirlendi.