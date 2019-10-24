'Teröristler çıkmazsa Putin 'vurun' dedi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de vardığı mutabakatın ayrıntılarını Anadolu Ajansı Editör Masası’nda değerlendirdi. Türkiye dünyanın 2 büyük gücüyle 5 gün içinde mutabakat sağladığını belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: “Mutabakat bizim ulusal güvenliğimiz bakımından çok önemlidir. Barış Pınarı Harekatı’nın meşruiyeti 5 gün içinde hem ABD tarafından hem de Rusya tarafından kabul edilmiştir. Mutabakatlar siyasi bir başarı olarak tarihe geçti. Barış Pınarı Harekatı sahasında herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz.”

TÜRK VE RUS DEVRİYESİ

“150 saat içerisinde terör unsurları buradan çıkartılacak. 10 kilometre derinlikte 150 saatin sonunda Türk ve Rus askerleri ortak devriyelere başlayacak. Sınırımızda sızmaların önlenmesi, teröristlerin inşa ettiği altyapıların temizlenmesi açısından önemli. 30 kilometre neden önemli,bize gönderdikleri füzelerin menzilleri genellikle bu ayarda. Kamışlı şehrinde rejim unsurları ile karşı karşıya gelmemek bakımından ortak devriye konusunda Kamışlı’yı hariç tuttuk.”

TERÖRİSTLER ÇEKİLECEK

“Bölgeden Kürtlerin çekilmesi gibi bir durum yok, teröristler çekilecek. Buralarda nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak. Bu bölgedeki demografik mühendislik sona ermiş olacak. Adana Mutabakatı terör oluşumlarının engellenmesini öngörüyor. Suriye bunu engelleyemezse Türkiye tek başına gereğini yapar. Özeti bu. Bizim rejimle doğrudan bir temasımız yok. Suriye Adana Mutabakatı’ndaki gerekliliklerini yerine getiremiyor. Suriyeliler kendilerini güvende hissedeceğine inanıyorsa geri dönüyor. 365 bin kişi buralara döndü.”

İŞBİRLİĞİMİZ TAÇLANDI

“Askerlerimiz ve istihbaratımız burada üzerine düşeni yapacak. Dışişleri Bakanlığı olarak da biz de katkı sağlayacağız. Başkanımızın talimatıyla kendi aramızda birbirimize destek olarak bu süreci yürütüyoruz. Önemli olan sahada askerlerimizin ve kurulacak mekanizmanın sahadaki gözetimini askerlerimiz ve istihbaratımız sağlayacak. Biz de sahada ve masada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Burada önemli olan herkesin sözlerini tutması ve mutabakata bağlı kalması. Rusya ile iş birliği yaparak Halep’te 45 bin insanı kurtardık. Sonra bize İran da katıldı. Rusya ile iş birliğimiz dünkü mutabakat muhtırasıyla taçlanmıştır. Biz son 1,5 yıldır dengeleri değiştirdik. Bizim haklılığımızı herkes kabul etmeye başladı. PKK eşittir Kürtler demek Kürtlere hakarettir.”

TERÖR DEVLETİ İSTEDİLER

“Putin ‘Biz YPG/PKK’ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız’ dedi. İran buralara gelmesin diye PKK/YPG’nin terör devleti kurmak istiyorlar. Bunu da İsrail istiyor. Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda biz Rusya ile hemfikiriz. ABD’nin aldığı bir çok karar oldu. Trump ‘biz çekiliyoruz başlatmayın’ dedi. ABD’den farklı karar ve uygulamaları görüyoruz. Ama şu gerçek ki PKK/YPG ile istedikleri gibi bir iş birliğini sürdüremeyecek.”

Afrin, El Bab, Cerablus’ta ne yaptıysak aynısını yapacağız