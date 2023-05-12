Teröristler el ovuşturuyor! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin tamamı Türkiye aleyhine

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün açıktan destek verdiği cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde yapacağını söylediği vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak birçok vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceğini açıkladığı vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz dönem içerisinde yerel yönetimde özerklik şartından 51 vatandaşın öldürüldüğü 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala'nın serbet bırakılmasına, kayyum uygulamasının bitirilmesinden Mehmetçik'in Suriye'den çekilmesine kadar birçok açıklama yaptı. Sabah'ın haberine göre, İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazıları:

DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK

Geçtiğimiz günlerde Alman gazetesine röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu, hapisteki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın mahkûmiyetini değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, geçen yıl 28 Mayıs'taki konuşmasında, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullandı.

KHK AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, 1 Eylül 2022'de katıldığı bir televizyon programında, FETÖ üyeliğinden dolayı ceza alan KHK'lılarla ilgili, "KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bize oy vereceksiniz, onlar da var" ifadelerini kullandı.

ÖZERKLİK ŞARTI

7 Ocak 2016'da yaptığı bir konuşmada yerel yönetimlere özerklik şartından bahseden Kılıçdaroğlu, "CHP iktidarında yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğim" diye konuştu.

KAYYUM UYGULAMASI

Kılıçdaroğlu, 2022'de yaptığı bir başka konuşmasında ise, terörle iltisakları bulunan belediyelere yönelik yapılan kayyum atamalarıyla ilgili olarak, "O kayyum denen garabet uygulamayı tamamen bitireceğim" ifadesini kullandı.

TERÖRE KARŞI GERİ ADIM

Kılıçdaroğlu sınır güvenliğimizi korumak ve çevremizdeki terör örgütlerine karşı mücadele vermek için yapılan sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak, "İdlib'de niye bulunuyoruz? Niye Libya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerin orada ne işi var? Terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillenmelidir" açıklaması yaptı.