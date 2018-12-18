Teröristler elektrik direklerinin altına bomba döşedi
Fırat'ın doğusunda operasyon korkusu yaşayan teröristler, elektrik direklerinin altına bombalar döşedi. Rasulayn'da tünel kazdıkları da görüntülenen PYD/YPG'li teröristlerin paniklediği yorumları yapılıyor.
- DHA
Ceylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'da teröristler, ilçe merkezindeki bazı elektrik direklerinin altına bombalar döşedi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi teröristler çatışma hazırlığı yapıyor.
Rasulayn ilçe merkezindeki PKK/PYD'li teröristler mevzi ve siperler kazarken diğer yandan da yakmak için araç lastiği ve brandalar toplayarak, İHA ve SİHA'ların görüşlerinin engellemeye çalışıyor.
Teröristlerin ayrıca şehir içi çatışmada kullanmak için elektik direklerinin altını kazarak patlayıcı yerleştirdiği ve üzerine beton dökerek tuzakladığı iddia edildi.
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