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Teröristler halkı haraca bağlamış

Tel Abyadlılara zulmeden YPG/PKK’lı teröristler, ekonomik şiddet de uygulamış. Esnafı haraca kesen teröristler, kontrol ettikleri akaryakıtı sadece yandaşlarına dağıtmış, çiftçinin ürününü istediği ücretten almış, fiyatları istedikleri gibi belirlemişler.

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Barış Pınarı Harekatı sayesinde teröristlerden temizlenen ve hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad’da halk, terör örgütü YPG/PKK’nın yaptığı zulmü ve ekonomik baskıları anlattı.Tel Abyad’da çiftçilik yapan Abdülkerim el Musa, terör örgütünün insanları ötekileştirdiğini, bölge halkını baskı ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bıraktığını anlattı.  

El Musa, şöyle konuştu: “Mazot onların, benzin onların, gelen yardım onların, işte çalışan kişiler onlarındı. Bizim ekmek alabilmemiz için Öcalan resimli sarı kartımızın olması lazımdı. Allah onun belasını versin.”  Bakkal işleten Muhammed el Hacali ise YPG/PKK’dan kurtuldukları için şükrettiklerini vurguladı. Satmak için dükkanına getirdiği ürünlerden terör örgütünün haraç aldığını aktaran Hacali, şöyle devam etti: “Bütün şehri ablukaya almışlardı. Özellikle akaryakıtın hepsi ellerindeydi. Onlarla birlikte olanlara petrol ürünlerinden pay veriyorlar, iş veriyorlar, olmayanlara da hiçbir şey vermiyorlardı.”      

İstedikleri parayı vermeyen çalışamıyor 

Küçük dükkanında yöresel yemekler pişirerek satan İsa Muhammed de dükkanını açabilmek için terör örgütünün kendisinden zorla para aldığına dikkati çekerek, “Bu parayı ödemeyeni çalıştırmıyorlardı. Biz bu parayı 1 yılda kazanamıyoruz. Şimdi ise bölge YPG/PKK’dan temizlendi” ifadelerini kullandı.  

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