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Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya 'SİHA' darbesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya 'SİHA' darbesi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi."

  • PKK teröristleri
  • SİHA operasyonu
  • Irak ve Suriye operasyonları
  • siha

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