Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler paylaşıldı:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi."
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya 'SİHA' darbesi— Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 2, 2024
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin... pic.twitter.com/QYF1UB4TMl