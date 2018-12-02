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Teröristler kaçarken silahlarını bıraktılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlardan kaçan terör örgütü mensuplarının, silahlarını ve malzemelerini bölgede bıraktıkları ortaya çıktı.

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 Alınan bilgiye göre, TSK'nın bölgeye düzenlediği operasyonlar nedeniyle teröristlerin Irak kuzeyindeki üs bölgesine sızma gayretleri boşa çıkartıldı. Bölgede başlayan arama faaliyetinde, operasyonlardan kaçan teröristlerin, silahlarını ve malzemelerini bölgede bırakıp kaçtıkları tespit edildi. Bu kapsamda, 2 adet terörist hücum yeleği, 2 adet kalaşnikof, 7 adet dolu kalaşnikof şarjörü, boş şarjörler, 1 adet go pro bataryası, biri konserve kutusuna sarılarak güçlendirilmiş 3 adet el bombası ele geçirildi.

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