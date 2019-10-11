Teröristler kaçıyor Mehmetçik kovalıyor 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) , Suriye’de başlayan iç savaş sonrası Fırat Nehri doğusundaki bölgelerin terör örgütü kontrolüne girmesinin ardından bölgeye harekat düzenleyebileceğini duyurdu. Uzun süre ertelenen ve son olarak 2 ay boyunca güvenli hale getirilmesi için ABD ile de yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine önceki saat 16.00’da ‘Barış Pınarı Harekatı’ başlatıldı. Harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Çatışmada 174 terörist öldürüldü. Terör hedeflerine yönelik atışların ardından zırhlı birlikler, beraberinde Suriye Milli Ordusu askerleri ile sınırı geçerek, karadan giriş yaptı.

SICAK ÇATIŞMA

Gece boyu terör hedefleri, uçaklar ve kara destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürdü. Uçakların 30 kilometre derinliğindeki alanları vurduğu sırada zırhlı birlikler de Tel Abyad ile Resulayn etrafındaki bölgelerde adım adım ilerlemeye başladı. TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının ilerleyişi sırasında, bazı noktalarda çıkan sıcak çatışmalarda teröristler etkisiz hale getirildi.

SİPERLERİ TERK ETTİLER

‘Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından teröristler, sınır hattındaki yerleşim alanlarına roket ve havanlarla saldırdı. Sınır hattına yakın noktalardaki mevzilerinde silahları ile görülen PKK/YPG’li teröristlerin ‘Barış Pınarı Harekatı’ sonrası yerlerini terk ettikleri görüldü. Mevzilerinde gözükmeyen teröristlerin büyük bölümünün, harekatın ardından Tel Abyad ve işgal ettikleri diğer bölgelerden kaçtıkları öğrenildi.

TEL ABYAD SESSİZ

Gece boyu obüs, tank ve roketatarlar ile ateş altına alınan, Tel Abyad’da yeni gün, daha sessiz başladı. Tel Abyad ilçe merkezinde sessizlik devam ederken, kırsalındaki bölgelerde ise TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişinin sürdüğü ve izlenen güzergahtaki terör hedeflerinin imha edildiği belirtildi.

200 HEDEF VURULDU

TSK tarafından dün saat 16.00’da başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında, şu ana kadar teröristlere ait yaklaşık 200 hedef ateş altına alındı. Savaş uçakları ve obüsler ile teröristlere ait barınak, sığınak, karargah, mevzi, siper ve diğer tahkimatların tam isabetle vurulduğu, yeni belirlenen hedeflerin de vurulmasına devam edildiği öğrenildi.

HASSASİYET ÖN PLANDA

Sivillerin zarar görmemesi içi hassasiyetle yürütülen harekat kapsamında TSK’nın 30 kilometre derinliğe ulaşması, hedef olarak belirlendi. TSK’nın ilk etapta Tel Abyad ve Resulayn’ı kontrol altına alıp, 30 kilometre derinliğe ulaşarak, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını roket ve havan mermilerinin menzilinden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Bu arada TSK birliklerinin ilerlediği Fırat’ın doğusundaki teröristlerin kamuflajlarını çıkararak, sivil kıyafetler giyip, kamufle olmaya çalıştığı öğrenildi. SMO unsurları, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla Resulayn’a giriş yaptı.

HER ŞEYİ YERLİ HAREKAT

TSK, Fırat’ın doğusundaki harekatı yerli silahlı sistemleriyle yapıyor. Operasyonda F-16 savaş uçaklarından sonra en etkili şekilde kullanılan T-155 Fırtına Obüsleri, 65 km hıza, 40 km atış menziline sahip. Aynı şekilde Cirit Lazer Güdümlü füzeler, zırh delici ve yangın çıkarıcı özelliğe sahip. TÜBİTAK ve Roketsan’ın geliştirdiği SOM Seyir Füzesi’nde şimdilik Fransa’dan satın alınan motor kullanılıyor. Yakın zamanda Kale Grubu’nun geliştirdiği turbojet motorlar sonucu füze tamamen yerli üretim olacak. Yerli Cruise füzesi 250 kilometre menzile kadar etkili. Kayı Sınır Güvenlik Sistemi, sayesinde sınıra yaklaşan İHA, araç veya insanlar tespit edilip, komuta merkezi uyarılıyor. T 129 ATAK helikopteri, hem tarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor. Operasyonda ayrıca; T-300 Kasırga Topçu Rokete, T-122 ÇNRA, TR-300 Kasırga Füzesi, UMTAS Füzesi de kullanılan bazı silah sistemleri. Operasyonda kullanılan İHA ve SİHA’lar, sahada büyük bir avantaj sağlıyor. Bayraktar SİHA’lar 27 bin feet’e çıkabiliyor. ANKA İHA’lar da uydudan kontrol ediliyor.