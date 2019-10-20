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Teröristler kara propagandada sınır tanımıyor!

Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yapan terör örgütü YPG/PKK yandaşları, bölgedeki savaşlardan etkilenen gözü yaşlı ailelerin fotoğraflarını 'harekat sırasında çekilmiş gibi' çarpıtmaya çalıştı.

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yapan terör örgütü YPG/PKK yandaşları, bölgedeki savaşlardan etkilenen gözü yaşlı ailelerin fotoğraflarını "harekat sırasında çekilmiş gibi" çarpıtmaya çalıştı.
 
 
Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının sosyal medyada başka olaylar ve zamanlarda çekilen görüntüleri harekat sırasında kaydedilmiş gibi manipüle etme çabası, bölgedeki savaşlardan etkilenen gözü yaşlı ailelerin fotoğraflarıyla devam etti.
 
YPG/PKK'ya yakın hesaplardan, harekat sırasında çekilmiş gibi sosyal medyaya yüklenen, bombalamadan kurtulmuş çocuğa sarılan gözü yaşlı adamın yer aldığı fotoğrafın, Esed rejiminin Halep kentini yoğun biçimde bombaladığı 2014'te objektiflere yansıdığı ortaya çıktı.
 
 
Aynı şekilde sosyal medyada harekatı karalamak için çeşitli etiketler kullanan YPG/PKK yandaşları, bir babanın çocuğunun cansız bedenini elinde tutarken göz yaşlarına hakim olamadığı videoyu paylaştı. Aynı görüntünün Ocak 2018'de Suriye'nin İdlib kentinde kaydedildiği anlaşıldı.
 
 
Manipülatör bir hesaptan, enkaz altında kalan mahallede ağlayan küçük kız çocuğunun fotoğrafı, harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtıldı. Bu görüntünün 2016'da Filistin'de çekildiği belirlendi.
 
Suriye'deki savaştan kaçarken Avrupa'da askerlerin önünde gözü yaşlı çocuğun Eylül 2015'teki fotoğrafını paylaşan terör örgütü yandaşları, bu görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi manipüle etmeye çalıştı.
 

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