Teröristler ortak yönetim ve askeri gücü görüşüyor: Masaya oturdular

05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:08 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:21

ABD öncülüğünde geçtiğimiz gün ikinci defa masaya oturan Barzani yanlısı ENKS ve terör örgütü PYD heyetleri, 2014’te imzalanan ancak sahada uygulanamayan sözde Duhok anlaşmasını yeniden gündeme getirdi.

YARI YARIYA TEMSİL OLACAK

Anlaşmaya göre bölgede kurulacak sözde özerk yönetimde ENKS ve PYD’nin yüzde 40 temsiliyetle yer alması, diğer parti ve bağımsız şahsiyetlere de yüzde 20’lik temsiliyet hakkı verilmesi öngörüldü.

Akşam'ın haberine göre, Sözde siyasi karar mekanizmasında yer alacak isimlerin 12’si PYD’den, 12’si ENKS’den olmak üzere toplam 24 kişinin seçilmesi kararlaştırıldı. Bu illegal mekanizmada yer alacak diğer 6 bağımsız üye ise bu 24 kişi tarafından belirlenecek. Sözde anlaşmaya göre terör gruplarının ellerinde bulundurdukları askeri gücün de bir çatı altında toplanması planlandı.

SÖZDE DUHOK ANLAŞMASI NEDİR?

2014’te IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin bir araya getirdiği Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve PYD terör örgütü, 10 gün süren toplantıların ardından uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Yapılan sözlü anlaşmaya göre, Fırat’ın doğusunda Kürtler arasında ortak yönetim, ortak askeri güçle defacto bir yapılanma ve siyasi karar mekanizması kurulması kararlaştırıldı. 2014 sonrası iki grubun paylaşım konusunda sahada anlaşamaması nedeniyle anlaşma uygulanmadı.

DİYALOG SÜRERKEN PKK’YA SİNCAR TEPKİSİ

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidilerin çoğunlukta bulunduğu Musul’un Sincar ilçesinin yeniden inşasının hala sağlanmadığını belirterek şöyle konuştu: “Sincar, Ezidilerin acılarını göz önünde bulundurmadan siyasi hedeflerini hayata geçirmek isteyen yasa dışı silahlı grupların üssüne dönüşmüş vaziyette.” IKBY Meclisi, 3 Ağustos 2019’da, oy çokluğuyla 3 Ağustos’u “Ezidi Soykırım Günü” kabul etmişti.