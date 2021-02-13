Teröristlerden Boğaziçi'ndeki provokasyona destek: Gezi'deki gibi mesele rektör meselesi değil

star.com.tr 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:17 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:17

Boğaziçi Üniversitesi'nde organize edilen provokasyonda, gözaltına alınan 159 şüpheliden 79'u hakkında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin de arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.



Gözaltına alınanların 58'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 86'sının ise çeşitli illerdeki 26 üniversitede öğrenim gördüğü belirlendi. Ayrıca 13 kişinin öğrenci olmadığı, 2 kişinin ise pasif öğrenci olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 159 şüphelinin 110'u hakkında daha önce farklı suçlardan adli işlem yapıldığı belirlendi.

Hakkında suç kaydı bulunanlardan 79'unun PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmak, diğerlerinin ise kasten yaralama ve tehdit, hırsızlık gibi farklı suçlara karıştığı tespit edilmişti.

PROVOKASYONDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

PKK, TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP ve Proleter Devrimciler terör gruplarının bir araya gelerek kurdukları HDBH'nin sözde üst düzey yöneticisi ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alan Tekin Yoldan kod adlı Ufuk Göllü, teröristlerin Boğaziçi'ndeki provokasyona verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Terörist Göllü, 'Boğaziçi eylemlerini destekliyoruz. Gezi'de olduğu gibi mesele rektör meselesi olmaktan çıkmıştır.' dedi.

Göllü, Boğaziçi'ndeki provokatörlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

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