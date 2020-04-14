DHA 14 Nisan 2020 Salı 15:06 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 15:06

Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Körseli köyü kırsalında yapımı devam Şure Tepe güvenlik kulesinin inşaatında çalışan Yasin Sağır, sabah saatlerinde yaya olarak işe giderken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Sağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasin Sağır, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Şırnak Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

;"İlimiz Silopi İlçesine bağlı Kösreli Köyü kırsalında yapımı devam eden Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında PKK terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) 14.04.2020 günü saat 08.25 sıralarında infilak etmesi sonucu 1992 Diyarbakır doğumlu Yasin Sağır isimli sivil işçi vatandaşımız şehit olmuştur. Güvenlik güçlerimiz tarafından saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Menfur saldırıda şehit olan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Terörle mücadele kararlıkla devam etmektedir."