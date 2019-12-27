İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9492
  • EURO
    6,6265
  • ALTIN
    288.583
  • BIST100
    114083
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mardin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Güncel

Mardin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü patlatıldı.

AA27.12.2019  12:32 - Güncelleme: 27.12.2019  12:32

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesinin Çalıköyü Mahallesi kırsalında arazide arama yaptı.

Aramalarda, kayanın altına tuzaklanan, 5 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı ile hazırlanan basma düzenekli el yapımı patlayıcı, doğal bir mağara içine gizlenmiş şeffaf bidonlarda telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 elektronik direnç, 17 elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitil, 100 metre elektrik kablosu, piknik tüpü içine yerleştirilmiş yaklaşık 10 kilogram ağırlığında patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, ayrıca taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ve sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, el yapımı patlayıcılar ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler kontrollü imha edildi.

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezayir'den Libya hamlesi!
Cezayir'den Libya hamlesi!

Cezayir'den Libya hamlesi!

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı
Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!
Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı
Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.